「1人目の客」と書かれたTシャツを着た男性が、マクドナルドの新店オープンで先頭に立ち、拍手で迎えられる――。その動画がThreadsに投稿され、4.9万件の“いいね”を集めました。この男性、実はこれまで200店以上で新店の「1人目の客」になってきたというのです。【写真】マクドナルドの新店オープンでも「1人目の客」ゲット！投稿したのは、「新店オープン1人目の客になる」という趣味を持つ、わくいさん（@jamiiiiro0104）。実