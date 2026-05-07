お笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満(34)が、6日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。自身の食事事情について語った。現在、体重が195キロだという肥満。「めっちゃ食うんです。“1日何食なの？”ってよく聞かれるんですけど、一応3食って答えてたんです。でも“3食でそんなに太るのか”って言われてだんだん自分も自信がなくなってきて、一回レコーディングダイエットしてみようと思って」と