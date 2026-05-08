お寺の境内で、フクロウが子育てをしていると聞き、取材しました。訪ねたのは、山口県の東部平生町曽根にある繁相寺です。この日、フクロウのヒナがいたのはお寺の中庭。風が通る、涼しい日かげです。ヒナは、今月6日曜日に初めて、木から降りているのが確認されました。生後1か月程度。成長を見守ってきた住職ご夫妻が近づいても逃げませんが…「カチカチ…」カチカチとくちばしを鳴らすのは威嚇だそうです。この日、親鳥は