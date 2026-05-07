マカラーズJr.がドジャース戦で3暴投、全て失点につながった【MLB】ドジャース 12ー2 アストロズ（日本時間7日・ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地・アストロズ戦で「1番・指名打者」で先発出場し、26打席ぶり安打を含む2安打1打点をマークした。チームも14安打で12得点を奪ったが、大勝の裏で珍しい記録が生まれた。1点を追う2回2死一、三塁、キム・ヘソンを迎えたところでマカラーズJr.の2