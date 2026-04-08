覚える→叩く→また覚える　脳が忙しすぎるリズムゲーム「リズフリたん！」Steamで配信開始

個人ゲーム開発者「青木とと(ˊᗜˋ*)」氏による、暗記系ひっくり返しリズムゲーム「リズフリたん！Rhythmic Flip (Re)Turn」が、4月7日にPC向けゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて配信開始されました。

さらに、ゲームの世界観を彩るオリジナルサウンドトラックも同時にリリースされています。

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■ 配置と自由なキー割り当てをセットで覚える新システム

「リズフリたん！」は、お手本として表示される生き物の絵柄とその配置を記憶し、リズムに合わせてキーを叩くという、暗記要素とリズムゲームが融合したユニークな作品です。

最大の特徴は、登場するそれぞれの生き物に対して「プレイヤー自身が好きなキーを自由に割り当てられる」という点。生き物の配置場所だけでなく、自分で設定したキーも同時に覚えながらプレイを進める必要があるため、一筋縄ではいかない頭の体操のようなプレイ感が楽しめます。

また、すべてのキーには異なるキー音が設定されており、押すキーの組み合わせによってプレイ中の雰囲気が変化するのも魅力のひとつです。なお、ゲーム内の生き物たちにはMicrosoft社が公開している絵文字アセット「Fluent Emoji」が使用されており、ポップで親しみやすい画面デザインに仕上がっています。

■ 優しくも歯ごたえのある「リズムの旅路」

最初のステージはリズムゲーム初心者でもカジュアルに楽しむことができますが、ステージが進むごとに徐々に生き物の数や種類が増加し、楽曲のBPM（テンポ）も速くなっていきます。

開発者が「旅」をイメージして制作したという様々なジャンルの楽曲に乗せて、迷子の生き物たちを導いていく構成となっており、進めば進むほどプレイヤーの記憶力とリズム感の両方が試されることになります。

エンディングまでの想定プレイ時間は30分程度とサクッと遊べるボリュームでありながら、より難しいハード難易度への挑戦やリミックス楽曲の解放など、やり込み要素もしっかりと用意されています。

■ 発売から1週間はお得なリリースセールを実施中

本作の対応OSはWindowsおよびMacで、ゲーム本体の通常価格は480円（税込）。現在、発売を記念して1週間限定のリリースセールが実施されており、期間中は30％オフとなる336円でお得に購入することができます。

また、全16曲が収録されたオリジナルサウンドトラックも480円（税込）で同時配信されており、こちらもリリースセールの対象となっています。ゲーム本編で頭をフル回転させた後は、作業やお出かけのお供として楽曲の世界観にじっくり浸ってみるのも良いでしょう。

■ 作品情報

・ゲームタイトル：リズフリたん！Rhythmic Flip （Re）Turn

・ジャンル：暗記系ひっくり返しリズムゲーム

・パブリッシャー・開発元：青木とと(ˊᗜˋ*) / Toto Aoki （個人開発者）

・リリース日：2026年4月7日

・プラットフォーム：PC (Steam) Windows / Mac

・価格: ゲーム本体：480円（税込） / オリジナルサウンドトラック: 480円（税込）

・公式X（旧Twitter）：＠rizuhuritan

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026040801.html