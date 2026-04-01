イングランドも封じた谷口彰悟「自分の中でものすごく大きい経験値になった」30代で初W杯&海外挑戦、大ケガからの再起…激動の上昇キャリアで2度目のW杯へ

イングランドも封じた谷口彰悟「自分の中でものすごく大きい経験値になった」30代で初W杯&海外挑戦、大ケガからの再起…激動の上昇キャリアで2度目のW杯へ