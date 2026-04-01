青森県出身のタレント、王林（おうりん＝27）が3月31日をもって所属事務所の株式会社ボンドを退社したことを同日、同社が発表した。今後はかつて所属した地元青森の事務所に戻るという。

ボンドの公式サイトでは3月31日「弊社所属王林との専属契約に関するお知らせ」と題された文書が掲載され「この度、王林は2026年3月31日をもちまして、契約満了により弊社を退社いたしましたことをご報告申し上げます。これまで支えてくださった関係者の皆様、そしてファンの皆様に、心より御礼申し上げます」と報告。

「共に歩んでまいりました日々に深く感謝しており、これまで多くの経験と時間を共有できたことは、弊社にとってかけがいのない財産となりました。今後、王林は新たなステージで活躍してまいりますが、その歩みをどうか温かく見守っていただけますと幸いです。また、弊社所属タレントへの変わらぬご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。ボンドは、これからも王林の活躍を子ことより応援してまいります」とした。

そして最後に「王林！けっぱれ!! 2026年3月31日 株式会社ボンド」と青森などで使われる「頑張れ」という意味の方言でエールを送った。

同サイトによると、今後については「なお、王林は古巣である有限会社リンゴミュージックへ戻ることとなりました」とし、青森県弘前市にある事務所、リンゴミュージックの連絡先などが記されている。

王林は青森県弘前市出身。小3で「弘前アクターズスクール」に入り、中3だった13年、弘前市が拠点のダンス＆ボーカルユニット、りんご娘に7期メンバーとして加入し、16年にリーダー就任。その美貌と津軽弁で話す愛らしい天然キャラなどで人気となり、全国区でもブレークし、数々のバラエティー番組などに出演している。またソロ歌手としてシングル曲を出したり、写真集を出すなど幅広く活躍。22年に都内に本社がある株式会社ボンドに移籍していた。ボンドには松嶋尚美ら数々のタレントが所属している。