都会に染まったのかタレントの王林（27）がインスタグラムに投稿した写真が、「王林変わった」「セクシー路線」などと話題になっている。【もっと読む】元モー娘。後藤真希が「TIF」出演で魅せた不惑の“アイドル力” デビュー25周年、9月で40歳に最近のファッションをまとめてアップした中の「ハイレグカットソー」の写真に批判が集中したのだ。ハイレグの両サイドの肌露出とウエストのくびれがなまめかしいというのが理由ら