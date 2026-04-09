5日、タレントの王林（28）が自身のインスタグラムを更新。衝撃の写真が投稿され賛否の声が上がっている――。問題の写真は、「＃おうりんのぬの」として投稿されたファッション紹介の内の1枚。ジーンズにボーダーのトップスと書くと普通のようだが、トップスはボディースーツのような構造なのかジーンズの両脇から素肌の腰が覗く“ハイレグ仕様”になっているのだ。この王林の“奇抜”ファッションを取り上げたネットニュースのコ