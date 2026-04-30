4月26日（日）の『有吉クイズ』では、過去のVTRから芸能人たちの“夜の生態”に迫る企画「芸能人 夜のプライベート密着Ｑ」が放送された。カメラは、夜の東京・西麻布にやってきた王林の“初体験”に密着。アルコール度数の高いお酒を何杯も飲んだ王林は、だんだんと表情がとろけてきて…。【映像】悶絶級の79度の泡盛を余裕の表情で流し込む王林「ほとんど毎日飲んでいる」「私より強い人を見たことがない」というほど酒豪な王林