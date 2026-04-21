タレント・王林（28）がガルアワでの“雰囲気激変ショット”を公開し、反響を呼んでいる。【映像】王林のハイレグ姿や雰囲気激変ショット（複数カット）これまでにもInstagramで、へそピアスが印象的な肌見せ私服ショットや、海外のビーチで撮影した水着姿など、さまざまな写真を披露してきた王林。2026年4月5日には、ウエスト部分を出した“ハイレグ”ファッションや、美脚が際立つさまざまな衣装を紹介していた。