4月21日、タレントの王林が、Instagramのストーリーズで、美容施術を受けたことを報告した。施術中の写真もアップしたが、このビジュアルが注目を集めている。王林は《お友達も通っててみんなとりこになってる 不調がある方はぜひに!!》とつづり、美容施術を受けたことを明かした。「顔にさまざまな鍼を打ち、微弱な電気を流す美容鍼の施術を受けたようです。私服なのか、王林さんは胸元が大きく開いた短い丈のトップスを着て