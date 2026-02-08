タレントの王林（27）が7日深夜に放送されたテレビ東京「ドラマチックに!喋ってお焚き上げ」（深夜1・25）に出演。破局後に元カレが“豹変”したことを振り返った。今期放送中の同局ドラマを入り口にトークを展開していく同番組。元カレにまつわるトークが展開され、「フった相手が荒れた経験」の話題となった。王林は「タバコを吸わなかった彼が、別れてから吸い出した」と切り出した。破局後、元カレの家に置いていた荷物