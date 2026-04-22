タレントの王林（28）が22日までにInstagramを更新。日本最大級のガールズイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に出演した際の近影を公開した。王林は、カジュアルなデニムと、黒でシックにまとめたワンピースの2種類のコーデを披露。前者は、幅広のパンツと同素材のジャケットを着崩したワイルドな印象。後者は、シンプルなワンピースに光沢のあるジャケットを羽織ったドレッシーなスタイル。正反対のコーデを見事