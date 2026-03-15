◇イングランド・プレミアリーグ第30節 マンチェスターU 3ー1 アストンビラ（2026年3月15日 マンチェスター）

イングランド・プレミアリーグ第30節は15日、各地で行われ、マンチェスター・ユナイテッドが本拠でアストンビラに3ー1と勝利。フル出場したポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデス（31）が先制ゴールを演出するなど2アシストと活躍。デイビッド・ベッカムが99ー00シーズンに記録した15アシストを超えクラブ新記録となる16アシストをマーク。リーグの最多アシスト記録まであと4に迫った。

勝ち点51で並ぶ3位と4位の上位対決はマンチェスターUに軍配。Bフェルナンデスが中盤で躍動し後半8分、右CKから絶妙クロスを入れてMFカゼミロの先制ゴールをアシスト。1ー1とされた同26分には左サイドに開いてボールを受けると、右足ダイレクトで前線へ絶妙スルーパス。これに反応したFWクーニャが勝ち越し弾を決めるなど快勝へと導いた。

Bフェルナンデスはこの日2アシストを加え今季16アシストに伸ばし、デイビッド・ベッカムが持つクラブ記録を26シーズンぶりに更新する快挙を達成。さらにプレミアリーグ記録となる02ー03シーズンのティエリ・アンリ（アーセナル）、19ー20シーズンのケビン・デブルイネ（マンチェスターC）がマークした20アシストまで残り8試合を残してあと4とした。

≪マンチェスターUのプレミアリーグシーズンアシスト記録≫

1位ブルーノ・フェルナンデス（2025ー26）16

2位デイビッド・ベッカム（1999ー00）15

3位ナニ（2010ー11）14

4位アントニオ・バレンシア（2011ー12）13

4位デイビッド・ベッカム（1997ー98）13

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