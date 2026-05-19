ポルトガルサッカー連盟は１８日、Ｗ杯北中米大会（６月１１日開幕）に臨むポルトガル代表メンバーを発表し、４１歳のＦＷクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）が、史上初となるＷ杯６大会連続の選出を果たした。ロナウドは１９日に更新した自身のインスタグラムで、「いつもと変わらぬ情熱と誇り」「全力で行こう、ポルトガル」と気合満点の決意をつづった。同国代表が４位だった０６年ドイツ大会でＷ杯に初出場したロナ