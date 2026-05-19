バルセロナで活躍しているイングランド代表ラッシュフォードの今後を巡り、予想外の展開が浮上している。今季、マンチェスター・ユナイテッドからのレンタル移籍で公式戦14ゴールを記録し、リーグ優勝に貢献した28歳のアタッカー。しかし、レアル・マドリードの新監督就任が近づいているジョゼ・モウリーニョが、かつての教え子を“白い巨人”へ引き抜く計画を立てているという。『Sport』によると、バルセロナは2600万ポンドで完