ポルトガルサッカー連盟（FPF）は19日、FIFAワールドカップ2026に臨むポルトガル代表候補メンバー27名を発表した。7大会連続9回目のW杯出場となる優勝候補の一角に挙がるポルトガル。本大会ではコロンビア代表、ウズベキスタン代表、DRコンゴ代表と同じグループKに入っている。その本大会に向けてロベルト・マルティネス監督は、史上初の6大会連続出場となるエースのクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）やブルーノ・