ブラジルサッカー連盟は18日（日本時間19日）、W杯北中米3カ国大会（6月11日開幕）に出場する同国代表メンバー26人を発表し、FWネイマール（34＝サントス）が選出された。ネイマールはW杯4大会連続出場となる。ブラジル代表歴代1位の79得点を記録しているネイマールだが、23年10月に左膝前十字じん帯を断裂して以降、代表に招集されていなかった。25年5月の就任以来、初めてネイマールを招集したカルロ・アンチェロッティ監督