イングランド代表FWの去就に注目集まる 売却を迫られる可能性もSOCCER KING

イングランド代表FWの去就に注目集まる 売却を迫られる可能性も

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ウェストハムに所属するイングランド代表FWの去就に注目が集まっている
  • チーム状況により、今夏には自身の将来について決断を迫られるという
  • マンチェスター・Uやリヴァプールなどが関心を示していると報じられている
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