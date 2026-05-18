マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスが“大台”に到達した。現地５月17日に行なわれたプレミアリーグ第37節で、ユナイテッドはノッティンガム・フォレストと対戦。３−２で勝利した。この一戦でB・フェルナンデスは76分、右サイドから鋭いクロスを供給し、ブライアン・ムベウモの決勝弾をお膳立て。今季20アシスト目をマークし、ティエリ・アンリ氏、ケビン・デ・ブライネが持つシーズン最多アシスト記