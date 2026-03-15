F1中国 GP決勝

サーキット：中国／上海 IC

天気：ほぼ曇り

路面状況：ドライ

気温：14.9℃

路面温度：19.9℃

F1中国 GPの決勝が上海 ICで行われ、ポールポジションからスタートしたK.アントネッリ（MER）がタイム1:33:15.607で優勝。2位は（+5.515）で2番グリッドスタートのG.ラッセル（MER）、3位は（+25.267）で3番グリッドスタートのL.ハミルトン（FER）となった。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）タイム／ラップ／ピット／グリッド／Pt.

1位 K.アントネッリ（MER）1:33:15.607／56／1／1／25

2位 G.ラッセル（MER）+5.515／56／1／2／18

3位 L.ハミルトン（FER）+25.267／56／1／3／15

4位 C.ルクレール（FER）+28.894／56／1／4／12

5位 O.ベアマン（HAS）+57.268／56／1／10／10

6位 P.ガスリー（ALP）+59.647／56／1／7／8

7位 L.ローソン（RB）+1:20.588／56／1／14／6

8位 I.ハジャー（RBR）+1:27.247／56／2／9／4

9位 C.サインツ（WIL）+1 Laps／55／1／17／2

10位 F.コラピント（ALP）+1 Laps／55／1／12／1

11位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）+1 Laps／55／1／11／0

12位 A.リンドブラッド（RB）+1 Laps／55／1／15／0

13位 V.ボッタス（CAD）+1 Laps／55／1／19／0

14位 E.オコン（HAS）+1 Laps／55／2／13／0

15位 S.ペレス（CAD）+1 Laps／55／1／21／0

- F.アロンソ（AST）リタイア／32／2／18／0

- M.フェルスタッペン（RBR）リタイア／45／2／8／0

- L.ストロール（AST）リタイア／9／0／20／0

- L.ノリス（MCL）リタイア／0／0／6／0

- A.アルボン（WIL）リタイア／0／0／ピットレーン／0

- O.ピアストリ（MCL）リタイア／0／0／5／0

- G.ボルトレート（AUD）リタイア／0／0／16／0

2026-03-15 17:59:05 更新