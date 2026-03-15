【F1中国 GP決勝速報】優勝はK.アントネッリ
F1中国 GP決勝
サーキット：中国／上海 IC
天気：ほぼ曇り
路面状況：ドライ
気温：14.9℃
路面温度：19.9℃
F1中国 GPの決勝が上海 ICで行われ、ポールポジションからスタートしたK.アントネッリ（MER）がタイム1:33:15.607で優勝。2位は（+5.515）で2番グリッドスタートのG.ラッセル（MER）、3位は（+25.267）で3番グリッドスタートのL.ハミルトン（FER）となった。
詳しい順位は以下の通り。
順位 ドライバー名（チーム）タイム／ラップ／ピット／グリッド／Pt.
1位 K.アントネッリ（MER）1:33:15.607／56／1／1／25
2位 G.ラッセル（MER）+5.515／56／1／2／18
3位 L.ハミルトン（FER）+25.267／56／1／3／15
4位 C.ルクレール（FER）+28.894／56／1／4／12
5位 O.ベアマン（HAS）+57.268／56／1／10／10
6位 P.ガスリー（ALP）+59.647／56／1／7／8
7位 L.ローソン（RB）+1:20.588／56／1／14／6
8位 I.ハジャー（RBR）+1:27.247／56／2／9／4
9位 C.サインツ（WIL）+1 Laps／55／1／17／2
10位 F.コラピント（ALP）+1 Laps／55／1／12／1
11位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）+1 Laps／55／1／11／0
12位 A.リンドブラッド（RB）+1 Laps／55／1／15／0
13位 V.ボッタス（CAD）+1 Laps／55／1／19／0
14位 E.オコン（HAS）+1 Laps／55／2／13／0
15位 S.ペレス（CAD）+1 Laps／55／1／21／0
- F.アロンソ（AST）リタイア／32／2／18／0
- M.フェルスタッペン（RBR）リタイア／45／2／8／0
- L.ストロール（AST）リタイア／9／0／20／0
- L.ノリス（MCL）リタイア／0／0／6／0
- A.アルボン（WIL）リタイア／0／0／ピットレーン／0
- O.ピアストリ（MCL）リタイア／0／0／5／0
- G.ボルトレート（AUD）リタイア／0／0／16／0
2026-03-15 17:59:05 更新