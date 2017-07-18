「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の第6節が行われ、西A組のJ2新潟は敵地で奈良と対戦し、スコアレスで突入したPK戦の末に4―2で勝利した。90分間ではシュート0本に終わったが、2人が失敗した相手に対し、4人全員が確実に決めてPK勝ちによる勝ち点2を積み重ねた。順位は暫定3位。次節は20日で、ホームで富山と対戦する。

絶対に連敗はしない。勝利への執念と、敵地に足を運んだ約1100人のサポーターの後押しを受け、PK戦を制した。前節の高知とのホーム開幕戦はPK戦で敗れただけに、守護神のバウマンは「このPKをやるためにたくさんのトレーニングをしている。いい結果が出たのは凄くうれしい」と言った。

PKの練習は週に2度。決める確率を上げるために蹴る方向などのデータを共有し、前節のPK負けを受けて船越優蔵監督は「もう一回、今週は繰り返して選手に（データを）伝えた」と明かす。相手は2人が失敗し、こちらは4人全員が成功。前節とは違い、PK戦は新潟サポーターが陣取るゴール側で行われ、指揮官は「ホームのような雰囲気をつくってくれて勝てた」と感謝する。

素直に勝利を喜べない。ロングボールが押し戻されるほどの強風が吹き、風下の前半は思うように前進できず。1トップで先発した落合は「風、レフェリング、芝も濡れていない状態。難しかった」と振り返る。風上に立つ後半に勝負をかけることを当初からチームとして描き、後半は狙い通りに押し込み続けたが、敵陣深くでパスやプレーの意図が合わない。J3、しかも下位に低迷するチームに対し、公式記録では試合を通じてシュートは0本だった。

船越監督は「点を取るのは個人の力が大きい。チームとしても形をつくらないといけないが、今は個人（の力）を大きくしたい」と攻撃面の現在地を語る。ケガ人が続出し、先発も毎試合入れ替わる苦しい状況。既に6試合が終わったが、まだまだ連係面は途上だ。

ベテランFWの小野は「勝ち点2を取れたが内容は満足できない。1点が取れれば自分たちの時間になる。積み重ねてやっていくしかない」と前を向く。課題を改善し、チームの成熟度を上げていく。（西巻 賢介）