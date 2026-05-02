五十嵐淳子さん俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐淳子（いがらし・じゅんこ、本名中村淳子＝なかむら・じゅんこ）さんが4月28日、死去した。73歳。埼玉県出身。告別式は近親者で行った。五十嵐じゅんの芸名でデビューし、1975年に渡辺邦彦監督の映画「阿寒に果つ」で主演した。テレビドラマや映画で広く活躍し、ドラマ「俺たちの勲章」で共演した中村さんと結婚。おしどり夫婦として知られた。中村さんの所属事務所は2日、