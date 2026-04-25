ファジアーノ岡山は25日、同日にホームで行ったアビスパ福岡戦における「ビジターサポーター席の一部のご来場者さまにとって十分な観戦をいただけなかった事象」の発生を報告した。クラブは福岡サポーターの来場予測に基づいて配席を行ったというが、「ビジター指定席の一部にて前方の視界が横断幕によって遮られ、座ってのご観戦が困難な状況が発生いたしました」と報告。原因については「応援スタイルの異なる席がある中で横