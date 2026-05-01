4月30日、大阪府大阪市の遊園地「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」（通称USJ）は公式X（旧Twitter）にて「偽ツアー」に関しての注意を呼び掛けた。 Xによると「SNS等で『パーク内を案内するツアー』と称し、個人に参加費を支払って参加する“偽ツアー”が確認されています」とし、さらには「禁止されている商行為です」と注意を呼び掛けている。 USJはホームページ内の「パ}