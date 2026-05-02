ドジャースの球団公式インスタグラムが1日（日本時間2日）に更新され、大谷翔平投手（31）ら選手が私服姿で球場入りする写真を公開した。チームはこの日から敵地でカージナルスとの3連戦がスタート。大谷はいつものように帽子のツバを後ろにしてかぶり、ヘッドホンを首に提げグレーの長袖ニット姿で球場に入った。この投稿には「ユニホーム姿も素敵ですが試合前後の貴重な私服姿と表情が見れるのはファンとしてはテンション