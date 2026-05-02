ダービージョッキー大西直宏が読む「３連単のヒモ穴」――今週から７週連続のＧ?開催となる春のＧ?シリーズ。そのスタートを飾るのは、Ｇ?天皇賞・春（５月３日／京都・芝3200ｍ）です。伝統の長距離戦となりますが、大西さんが重要視されるのはどういった点になりますか。大西直宏（以下、大西）まず前提として、現代競馬においては長距離レースを目標に配合される競走馬はごくわずか。馬づくりにおいては、おおよそダービーを中