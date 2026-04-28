マンチェスター・シティは28日、イングランド代表DFジョン・ストーンズが今季限りで退団することが決まったと発表した。2016年夏にエバートンから加入した31歳はシティでの10年間で、公式戦293試合に出場し、数々のタイトルを獲得してきた。ストーンズはジョゼップ・グアルディオラ監督のもとで過ごした10年間でプレミアリーグ優勝6回、UEFAチャンピオンズリーグ優勝1回、FAカップ優勝2回、カラバオカップ優勝5回のタイトルを