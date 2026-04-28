世界中で愛される「きかんしゃトーマス」の原作出版80周年を記念した展覧会「原作出版80周年 きかんしゃトーマスの世界展 はたらく機関車たちのおはなし」が2026年5月2日(土)から6月28日(日)まで、宝塚市立文化芸術センター2階メインギャラリーで開催される。【画像】貴重な展示の内容をチェック2026年5月2日(土)から6月28日(日)の期間、宝塚市立文化芸術センターで「きかんしゃトーマス」の原作出版80周年を記念した展覧会が開催1