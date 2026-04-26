[4.25 ACLE決勝 アルアハリ・サウジ 1-0(延長) 町田 ジッダ]AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は25日、決勝戦を行い、FC町田ゼルビアがアルアハリ・サウジ(サウジアラビア)に0-1で破れた。2024年のJ1初昇格からわずか3シーズン目、J1初年度3位によるACLE出場権獲得を経て、奇跡的な成り上がりでアジア決勝まで辿り着いたが、10人の相手に痛恨の失点を喫し、無念の準優勝に終わった。延長前半6分の失点直後に投入され、高