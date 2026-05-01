お笑いタレント・エハラマサヒロ（43）が1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し「全芸人から嫌われる」理由について言及した。お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃんが「全芸人に嫌われてるエハラマサヒロの良いところはSOUL’d OUTのモノマネが神」とポストし、話題となっていた。これに「なぜそこまで嫌われる?」といったコメントが寄せられると、エハラは「自分調べでは、芸人のくせに面白くない、面白いより技術