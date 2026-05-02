ピッタリしたトップスは苦手だけど、ラフすぎるのも違う。そんなときに頼れそうなのが、【GU（ジーユー）】の「ゆるっとシャツ」です。体のラインを拾いにくいシルエットで、気になる部分をさりげなくカバーできるのがうれしいポイント。今回は、シアーやストライプなど、旬の素材やデザインをピックアップしました。さっと羽織るだけで、いつものスタイルを新鮮に見せてくれるはず。 透け素材が爽やかで