映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』で話題となっているのが、任天堂のゲームシリーズ「スターフォックス」のキャラクター、フォックス・マクラウドの登場だ。異なるゲームシリーズのキャラクターが同じ作品に登場するという“異例の展開”は、どのように実現したのか。任天堂の宮本茂氏と、イルミネーションのクリス・メレダンドリ氏が、その裏側を明かした。【画像】この記事に関連するそのほかの写真宮本氏は