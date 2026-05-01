昨今、女性の社会進出が進む一方で、育児と仕事を両立する女性の負担は依然として大きく、自分自身の「心の健康」が後回しになるケースが少なくないといいます。株式会社feileB（東京都豊島区）が展開するサプリメントブランド『レピールオーガニックス』が実施した「働く子育て女性のメンタルヘルス」に関する実態調査によると、約7割が「気持ちが限界に近い」と実感していることがわかりました。【調査結果】働くママがメンタル