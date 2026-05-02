5月2日までに、アーティストの星野源がInstagramを更新。最近影を公開し、その姿にSNSは騒然となっている。星野は、《YELLOW MAGAZINE+》《GEN HOSHINO LAST INTERVIEW》と英語でつづり、本人にまつわる情報やコンテンツを届けているメンバーシップサイトにインタビューが掲載されたことを報告。1枚の写真を添えてファンに共有したのだが、その写真に写る星野の姿が注目の的となった。「写真はモノクロで、ピアノやパソコンな