ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』。

3月11日（水）に放送された第5話では、元AKB48メンバーとイケメン俳優の“情熱的なキス”シーンにMC陣が大興奮する場面があった。

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同シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。

参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。

今シーズンには、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCは、霜降り明星のせいや、YOU、菊池風磨（timelesz）、谷まりあが務めている。

◆菊池風磨「一気にアクセル踏んだ」

今回の第5話では、参加メンバーたちによる生き残りをかけた激しい駆け引きと、“本命”をめぐる新たな恋が急展開を迎えた。

メンバーたちは絶景のゴゾ島へショートトリップへ。船から海へダイブしたり、滑り台で遊んだりと開放的なバカンスを楽しむなか、「2ショットができる相手は1人のみ。女性はそれぞれの場所で男性を待ち、男性はデートしたい相手が待つ場所へ向かってデートに誘う」というミッションが発動する。

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男性にしか選択権がないこのルールのもと、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）はこれまで甘い時間を過ごしていたショーダンサーのるみ（27歳）ではなく、他の男性メンバーと急接近していた元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや／31歳）が待つ場所へ向かう。

ゆうとの登場にまりやは驚きの表情を浮かべつつ、2人で洞窟でのボートデートへ。そこでゆうとは「今日から本命として、好きとしていかせてもらうんで」「グイグイいっちゃうかも」と大胆に宣言。

「ギューしていい？」とまりやを力強くハグし、「好きや」と感情をもらしたゆうとは、「好きって気持ちを表していい？」と迷いなく情熱的なキスを交わす。さらにゆうとの猛攻は止まらず“おかわりキス”を連発した。

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このスマートかつ情熱的な駆け引きに、VTRを見守るせいやは「うわぁ、やばい！止まらん」「キス多なってきたぞ」と大興奮。

ゆうとと濃密な時間を過ごしたまりやは、のちに「急に（キスを）チュッて感じでされたので…全部器用です。言葉もだし、キスの仕方も器用だなって感じます」と回想した。

予期せぬゆうと＆まりやの急接近に、菊池風磨は「ゆうとが一気にアクセル踏んだ」と驚きつつ、「『キスの仕方が器用』だって。俺、言われたいもん」と羨望を爆発させていた。