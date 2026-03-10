17年ぶりだ。韓国野球が劇的に2026ワールドベースボールクラシック（WBC） 8強に進出した。

昨年KBO（韓国プロ野球）リーグ統合優勝チーム、LGツインズの4番打者・文保景（ムン・ボギョン）が大量得点が求められる韓国の得点生産を牽引した。5番・指名打者で先発出場した文保景は0−0の2回表、無死一塁でオーストラリア先発ラクラン・ウェルズの2球目、内角低めのスライダーを引っ張り、右越先制2点アーチを描いた。ウェルズは今年、LGにアジアクオータで入団した文保景のチームメートだ。文保景が最初の打席で新しいチームメートから本塁打を打った。

韓国は3回表にまたチャンスをつかんだ。先頭打者ジャーメイ・ジョーンズ（デトロイト・タイガース）が中越二塁打で出塁し、李政厚（イ・ジョンフ、サンフランシスコ・ジャイアンツ）が右中間に適時二塁打を放って1点を加えた。一死二塁のチャンスでまた打順が回ってきた文保景はセンターフェンスの前に落ちる大きな二塁打を打ち、4−0とリードを広げた。

その間、韓国のマウンドには危機が訪れた。左腕先発の孫珠瑛（ソン・ジュヨン、LG）が予想より早く降板した。孫珠瑛は1回裏、安打と四球を許したが、失点なくイニングを終えた。投球数は27球で、WBC1次ラウンドの1試合最大投球数（65球）まではかなり残っていた。しかし2回裏の投球を控えてひじの違和感を訴え、投球できなかった。柳監督がマウンドで状態をチェックした後、投手を交代させた。突然マウンドを受け継いだ42歳のベテラン盧景銀（ノ・ギョンウン、SSGランダース）は2回と3回の2イニングを1被安打1奪三振無失点に抑えて代表チームを救った。

KBOリーグ現役最高齢投手の闘魂に韓国打線は奮発した。今度もまた文保景が打った。4回表、安賢民（アン・ヒョンミン、KTウィズ）の安打と盗塁で二死二塁となった場面で、左翼フェンス上段に直撃する大きな打球を飛ばした。わずかにフェンスを越えなかったが、二塁走者の安賢民の生還には十分だった。

その後は激しい1点争いが続いた。5回裏、ロビー・クレンディニングにソロ本塁打を浴びて5−1とされた韓国は6回表二死二塁の場面で金倒永（キム・ドヨン）の右前適時打で1点を追加し、8強が可視圏内に入った。しかし8回裏にまた1点を失って敗退危機を迎えた。

韓国は9回表、8強への最後のハードルを越えた。金倒永の四球と相手の失策で一死一三塁の機会をつかみ、安賢民のセンター犠牲フライで三塁走者の朴海旻（パク・ヘミン、LG）がホームを踏んだ。9回裏一死一塁でリクソン・ウィングローブの強い打球が右中間に飛んだが、右翼手の李政厚がスライディングしながら捕球した。マウンドにいた趙丙荽（チョ・ビョンヒョン、SSG）が最後のアウトカウントをつかんだ瞬間、韓国選手は一斉にグラウンドに飛び出した。

2次ラウンド進出が決まった韓国代表は14日、マイアミのローンデポパークでD組1位と準決勝進出かけて対戦する。D組1位は9日現在、2連勝中のドミニカ共和国またはベネズエラが有力視される。