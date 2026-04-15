「ホワイトソックス−レイズ」（１４日、シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は「３番・一塁」で先発出場し、五回の守備で珍シーンがあった。五回１死、レイズの・カミネロが二ゴロに打ち取られた。送球はベースからややそれたが村上がジャンプしてキャッチ。ここでカミネロが立ち止まり、ホームへ方向へまさかのバック走。すると村上も追う仕草を見せ、カミネロが立ち止まると村上も立ち止まる。最後はカミネロが自ら