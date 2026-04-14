大物ヤクザが“微罪”で逮捕４月８日の朝８時、警視庁葛西署で、数人の警察官に囲まれて護送車両へと歩く１人の高齢の男。一瞬チラリとカメラのほうに目をやるが、気に留める様子もなくそのまま歩を進める。指定暴力団住吉会の「次期会長候補」とも目される大物ヤクザだ。「４月７日、警視庁は指定暴力団住吉会の幹部・児島秀樹容疑者（75）ら２名を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等収受）容疑で逮捕したと発表しました。児島容疑者