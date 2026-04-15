サッカーアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）にとんだ災難だ。米国メディア「ＴＭＺ」は、マイアミを拠点に大規模な音楽・スポーツイベントを主催する企業ＶＩＤがメッシとアルゼンチンサッカー協会（ＡＦＡ）を相手取り、詐欺および契約違反を理由に訴訟を提起したと報じた。同社は数百万ドルの損害を被ったと主張している。トラブルは昨年１０月の親善試合（アルゼンチン対ベネズエラ、アルゼンチ