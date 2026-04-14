昨年の販売時に「食べたいのに見つからない！」とSNSで話題になった「ローソン」の人気商品が、今年も登場！4月14日（火）に「生すいかスティック」、4月21日（火）に「完熟生パインスティック」が全国の店舗で発売されます。今回は一足先に試食し味わいをレポートするととに、おすすめのアレンジレシピを紹介します。【写真】暑い季節に食べたい！「生すいかスティック」の中身■ジューシーな冷凍フルーツ今回登場する「