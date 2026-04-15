義母に誕生日プレゼントを贈っても、返ってくるのは無料スタンプひとつ……。今回は、その違和感の正体に気づいてしまった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆義母の誕生日、モヤモヤする出来事が井上沙穂さん（仮名・32歳）は、義母の誕生日に、ささやかながらも心を込めた贈り物をしました。LINEギフトで送ったのは可愛らしい花束と、お祝いのメッセージ。決して高価なものではありませんが、「関係を円滑にしたい」「失礼が