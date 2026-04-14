「当時からふわふわしてた」3月17日、東京都八王子市のコンビニエンスストアでサンドイッチ1個を万引きしたとして、窃盗容疑で現行犯逮捕された元タレントの坂口杏里さん（35歳）。4月8日、東京地検立川支部は不起訴処分とした。大手新聞社会部記者はこう解説する。「坂口さんは窃盗容疑で逮捕されましたが、本来、このような軽犯罪の場合は48時間以内に釈放されるケースが多いです。しかし坂口さんの場合は身元引受人がいない、身