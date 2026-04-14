あなたは、家族からの“冗談”という名の暴言を、どこまで許せますか？今回は、義父からの執拗な容姿いじりに苦しんだ女性のエピソードをご紹介しましょう。◆結婚当初から「ちょっとブスだよね？」松沢沙織さん（仮名・33歳）は、結婚当初から義父の心ない言葉に悩まされてきました。「初対面の頃から、義父は平然と『沙織さんはちょっとブスだよね？ 息子の趣味じゃ仕方ないけど』と言われて面食らってしまいました。冗談めかし