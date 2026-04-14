◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１４日・甲子園）巨人が甲子園で阪神に競り勝って連敗を止めた。先発の則本昂大投手が６回を２安打無失点の力投。楽天時代から甲子園ではプロ１７イニング連続無失点と数字を伸ばしたが、７回に中継ぎ陣が踏ん張れず３失点で逆転され移籍後初白星が消えた。それでも、打線は８回に大城卓三捕手の２号ソロで同点に追いつくと、土壇場９回に松本剛が値千金の左前勝ち越し打を放ち再逆転。ラ