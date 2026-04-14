元尼神インター・誠子が、4月13日、自身のXを更新。異例ともいえる“仕事募集”のアピールをおこない、波紋を呼んでいる。「誠子さんはこの日、食事中のテーブルに座りながら、上目遣いで手を合わせる写真を投稿。上から撮られた構図で、まるで“お願い”をしているようでした」（芸能記者）さらに驚きを広げたのが、添えられていた文章だ。「《いろんなお仕事がしたいです冒険がしたいですぜひご連絡ください》とストレー