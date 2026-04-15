ギタリストの布袋寅泰(64)が15日、自身のXを更新。過去の投稿を削除したことを報告し、その理由を説明した。布袋は、4月11日にXに「未だかつて日本の首相がロックンロールと交わったことがあったか？素晴らしいことなんだよ」と投稿。前日には高市早苗首相が英国出身のロックバンド「ディープ・パープル」のメンバーと官邸で面会しており、これを受けての投稿とみられるが、布袋のポストには様々な意見が寄せられていた。後