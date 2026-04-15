元財務省職員で国際弁護士の資格を持つ信州大の山口真由特任教授が15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ハンガリーの議会（一院制）総選挙が12日、投開票され、新興野党の中道右派「ティサ（尊重と自由）」が、ロシア寄りの姿勢で欧州連合（EU）の結束を乱してきたオルバン首相（62）の与党に圧勝したことに言及した。16年ぶりの政権交代となる。ハンガリーとEUとの関係は改善し、対ロ関係も見直される見通し。オルバン