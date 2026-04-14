4月13日までに、19社を経営する起業家でインフルエンサーの水沢よしあのTikTok『社長ファイトクラブ（ようちゃん）』が更新された。その中で、3月17日に万引きで逮捕された坂口杏里が出演。近影が公開され、騒然となっている。《坂口杏里さんの素性を暴いてみたら意外な結末に、、》と題された動画は、体重×100円の金額分のプレゼントを購入するという企画。冒頭で坂口は自身の体重を『65kgです』と回答し、水沢氏とともにプレ